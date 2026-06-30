مصرع 18 شخصاً في حادث سير بولاية نهر النيل في السودان

الخرطوم-سانا

لقي 18 شخصاً مصرعهم، وأصيب شخص آخر بجروح، إثر اصطدام شاحنة انحرفت عن مسارها مع عربة لنقل الركاب في ولاية نهر النيل شمال السودان.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن الشرطة قولها في بيان: إن شاحنة انحرفت عن مسارها على طريق فرعي في منطقة قبقبة بولاية نهر النيل، ما أدى إلى اصطدامها بعربة لنقل الركاب كانت قادمة من الاتجاه المعاكس، وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب العربة وعددهم 18 شخصاً، فيما نُقل المصاب الوحيد إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الجهات المختصة إجراءات التحقيق، وتحديد ملابسات الحادث.

ويشهد السودان حوادث مرور تعود في معظمها إلى السرعة الزائدة والإهمال وتردي أوضاع بعض الطرق وعدم صلاحية بعض المركبات، كما تأثرت بعض الطرق الرئيسية التي تربط بين الولايات بالمواجهات العسكرية المستمرة في البلاد منذ منتصف نيسان 2023، فيما أسهمت الأمطار الغزيرة العام الماضي في إلحاق أضرار بأجزاء من طرق حيوية.