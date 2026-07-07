الولايات المتحدة تعرب عن “قلقها البالغ” إزاء التجربة الصاروخية الصينية

واشنطن-سانا‏

أعربت الولايات المتحدة عن ” القلق البالغ”، بعد إجراء الصين تجربةً ‏لإطلاق صاروخ “استراتيجي” يحمل رأساً حربياً وهمياً من غواصة في ‏المحيط الهادئ.‏

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ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزارة الخارجية الأميركية قولها في بيان: ‌‏”في الوقت الذي تبذل الولايات المتحدة جهوداً حثيثة أكثر من أي وقت مضى ‏لمنع الانتشار النووي، تقوم الصين بالعكس تماماً”، مضيفة: “إن التوسع ‏السريع والمبهم لترسانة بكين النووية يشكل مصدراً لقلق بالغ للمنطقة ‏وللعالم”.‏

ودعت الخارجية الأميركية في بيانها الصين إلى “الانخراط في مناقشات ‏جوهرية حول الحد من التسلح”.‏

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وأعلنت البحرية الصينية أمس الإثنين أن “غواصة نووية استراتيجية تابعة ‏لها أطلقت بنجاح صاروخاً استراتيجياً يحمل رأساً حربياً تدريبياً نحو أعالي ‏البحار في المحيط الهادئ”، موضحة أنه “سقط بدقة في المنطقة البحرية ‏المحددة”.‏

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وكانت واشنطن دعت في شباط الماضي إلى إطلاق مفاوضات متعددة ‏الأطراف للحد من الأسلحة النووية تشمل الصين، بعد انتهاء صلاحية ‏معاهدة “نيو ستارت” بين الولايات المتحدة وروسيا والمخاوف من حدوث ‏سباق انتشار نووي بعد وقفها.‏