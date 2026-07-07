الولايات المتحدة تعرب عن “قلقها البالغ” إزاء التجربة الصاروخية الصينية

واشنطن-سانا
أعربت الولايات المتحدة عن ” القلق البالغ”، بعد إجراء الصين تجربةً لإطلاق صاروخ “استراتيجي” يحمل رأساً حربياً وهمياً من غواصة في المحيط الهادئ.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزارة الخارجية الأميركية قولها في بيان: ”في الوقت الذي تبذل الولايات المتحدة جهوداً حثيثة أكثر من أي وقت مضى لمنع الانتشار النووي، تقوم الصين بالعكس تماماً”، مضيفة: “إن التوسع السريع والمبهم لترسانة بكين النووية يشكل مصدراً لقلق بالغ للمنطقة وللعالم”.
ودعت الخارجية الأميركية في بيانها الصين إلى “الانخراط في مناقشات جوهرية حول الحد من التسلح”.
وأعلنت البحرية الصينية أمس الإثنين أن “غواصة نووية استراتيجية تابعة لها أطلقت بنجاح صاروخاً استراتيجياً يحمل رأساً حربياً تدريبياً نحو أعالي البحار في المحيط الهادئ”، موضحة أنه “سقط بدقة في المنطقة البحرية المحددة”.
وكانت واشنطن دعت في شباط الماضي إلى إطلاق مفاوضات متعددة الأطراف للحد من الأسلحة النووية تشمل الصين، بعد انتهاء صلاحية معاهدة “نيو ستارت” بين الولايات المتحدة وروسيا والمخاوف من حدوث سباق انتشار نووي بعد وقفها.