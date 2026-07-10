مقتل لبناني جراء غارتين إسرائيليتين على الجنوب

03 4 مقتل لبناني جراء غارتين إسرائيليتين على الجنوب

بيروت-سانا
 
قتل لبناني وأصيب آخر بجروح، اليوم الجمعة، جراء غارتين لطائرتين مسيرتين إسرائيليتين، استهدفتا طريق بلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوب لبنان.
 
وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن شاباً قتل إثر غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفته أثناء قيادته دراجة نارية على طريق دوحة كفر رمان، فيما أصيب شاب آخر بالمنطقة نفسها وصفت إصابته بالخطرة، جراء غارة لمسيرة إسرائيلية أخرى استهدفت سيارته.
 
ودعت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، إلى التحقيق في ثلاثة اعتداءات شنّتها إسرائيل ‏على جنوب لبنان خلال آذار الماضي، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من ‏المدنيين، بوصفها ترقى إلى جرائم حرب.‏

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