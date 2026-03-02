وزير الخارجية العماني: باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً

مسقط-سانا

أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً لإيجاد حلول لمختلف القضايا الراهنة، مشيراً إلى أن الحوار يبقى السبيل الأمثل لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقال البوسعيدي في منشور على منصة إكس اليوم الأحد: “إن المحادثات التي جرت في جنيف أحرزت تقدماً حقيقياً نحو اتفاق غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة”، معتبراً أنه رغم الآمال التي كانت معقودة لتجنب الحرب، إلا أن وقوعها “لا ينبغي أن يعني انطفاء أمل السلام”.

وشدد وزير الخارجية العماني على إيمانه بقدرة الدبلوماسية على حل هذا النزاع، مؤكداً أن العودة إلى طاولة المحادثات في أقرب وقت ممكن أن تصبَّ في مصلحة الجميع وتسهم في نزع فتيل التوتر.

وتعرضت السعودية، والبحرين، وقطر، والإمارات، والكويت، والأردن منذ صباح أمس السبت، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أوقع ضحايا وإصابات وأضراراً مادية، وذلك عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.