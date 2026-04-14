ماكرون يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات

باريس-سانا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإيراني مسعود بزشكيان، إلى استئناف المفاوضات بين البلدين، وتجنب أي تصعيد إضافي.

وقال ماكرون عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء: إنه أجرى اتصالاً مع كل من الرئيس ترامب وبزشكيان أمس، ودعا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة في إسلام أباد وتوضيح سوء الفهم وتجنب فصول جديدة من التصعيد، ومن الضروري خصوصاً أن يحترم الجميع وقف إطلاق النار بشكل تام على أن يشمل لبنان”.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس الإثنين، أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران “صامد”، مشدداً على مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق بعد تعثر محادثات إسلام أباد مطلع الأسبوع.