هجوم أوكراني يستهدف مركزاً للاتصالات الفضائية قرب موسكو

كييف-سانا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الجيش الأوكراني نفّذ هجوماً جديداً استهدف مركز دوبنا الروسي للاتصالات الفضائية في منطقة موسكو، وذلك في إطار الهجمات التي تشنّها كييف ضد منشآت عسكرية داخل الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة رويترز عن زيلينسكي قوله اليوم الثلاثاء: إن المركز الواقع على بعد أكثر من 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، يُستخدم في مهام الاستطلاع، وتنسيق أنشطة القوات الروسية المشاركة في العمليات العسكرية داخل أوكرانيا.

من جهتها، أوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن الموقع نفسه كان قد تعرّض لهجوم سابق الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت خلال الفترة الأخيرة أربعة مراكز روسية مشابهة في منطقتي موسكو وفلاديمير.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 419 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بينها مسيّرات كانت تستهدف العاصمة موسكو.