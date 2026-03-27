بطلب روسي… مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بشأن إيران

نيويورك-سانا

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، جلسة مشاورات مغلقة بشأن إيران بطلب من روسيا بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية في موسكو، مع قرب دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية شهرها الثاني.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن المتحدث باسم المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، يفغيني أوسبينسكي قوله: إن “روسيا الاتحادية طلبت عقد مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بسبب استمرار الضربات على البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك المنشآت التعليمية والصحية”.

فيما حددت واشنطن التي تتولى الرئاسة الدولية للمجلس هذا الشهر، موعد الجلسة عند العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (14,00 ت غ).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس، أنه مدد مهلة شن هجمات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى السادس من نيسان، مشيراً إلى أن القرار جاء بناءً على طلب من طهران، وأن “المحادثات لا تزال جارية، وتسير على نحو جيد”، وتوعد في الوقت ذاته بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

واندلعت الحرب بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في الـ 28 من شباط الماضي، وتردّ طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل والعديد من دول المنطقة، وطالت اعتداءاتها أهدافاً مدنية وعدداً من منشآت الطاقة في الخليج العربي، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية، كما أغلقت مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات الطاقة ولا سيّما النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

جلسة لمجلس حقوق الإنسان

ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة منفصلة اليوم الجمعة في جنيف، تركّز على الضربة التي تعرضت لها مدرسة في مدينة ميناب بجنوب إيران في اليوم الأول للهجوم.

واتهمت إيران إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف خلف الضربة التي تقول إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصاً معظمهم من الأطفال، فيما نفت إسرائيل علاقتها بذلك، بينما أعلنت واشنطن فتح تحقيق.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن نتائج أولية لتحقيق عسكري أمريكي، أن صاروخ توماهوك أميركي أصاب المدرسة نتيجة خطأ في تحديد الهدف.