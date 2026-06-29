باكستان تنفّذ ضربات جوية شرق أفغانستان… وكابول تعلن سقوط عشرات المدنيين

إسلام أباد-كابول-سانا

أعلنت باكستان اليوم الإثنين، تنفيذ ضربات جوية استهدفت مسلحين شرق أفغانستان، فيما أكدت الحكومة الأفغانية أن الهجمات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

ونقلت فرانس برس عن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار اليوم الإثنين قوله: إن القوات الباكستانية نفذت “ضربات دقيقة” استهدفت ثلاثة مواقع في ولايات باكتيا وباكتيكا وكونار، مشيراً إلى مقتل 29 مسلحاً.

وأضاف: إن الهجوم تضمن عمليات برية في المناطق الحدودية، واستهدف عناصر من مجموعة مسلحة، موضحاً أن الضربات جاءت رداً على هجوم استهدف قوات الرينجرز في مدينة كراتشي، وأسفر عن مقتل ثلاثة من عناصرها، إضافة إلى هجمات شهدتها المناطق الحدودية خلال الأيام الماضية.

وفي المقابل، قال مساعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية حمد الله فطرت: إن الضربات أسفرت عن مقتل 36 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 163 آخرين، مضيفاً: إن إحدى المناطق تعرضت لغارة ثانية أثناء تجمع السكان لإسعاف المصابين.

ونفذت باكستان في الأشهر الأخيرة سلسلة من الغارات الجوية على أفغانستان، آخرها كان في مطلع حزيران، حيث تتهم كابول بدعم مسلحين يشنون هجمات دامية على أراضيها، بينما تنفي أفغانستان هذه الاتهامات.