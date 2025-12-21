وزيرا الخارجية الأردني والسعودي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائهما في الرياض اليوم، مستجدات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، إضافة إلى وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الوزيرين أكدا استمرار العمل المشترك والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية، بما يسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة القضايا العربية.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أوضحت في بيان سابق اليوم أن الصفدي بدأ زيارة عمل إلى الرياض، يلتقي خلالها وزير خارجية المملكة العربية السعودية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الأول 2025، حيث شملت المرحلة الأولى الإفراج عن أسرى فلسطينيين وإسرائيليين، وانسحاباً جزئياً لقوات الاحتلال، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، غير أن مئات الخروقات الإسرائيلية جعلت الانتقال إلى المرحلة الثانية أكثر تعقيداً، إذ تتضمن ملفات حساسة، بينما تستمر المفاوضات حولها برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا.