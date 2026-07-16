بعد مقتل اثنين من بحارتها.. الهند تحظر إرسال بحارة هنود عبر هرمز

نيودلهي-سانا

حظرت الهند على مالكي السفن ومشغليها وشركات التوظيف إرسال بحارة هنود في رحلات تمر عبر مضيق هرمز، وذلك في ظل تجدد القتال في المنطقة، ومقتل اثنين من مواطنيها وإصابة آخرين في هجمات على سفن في المضيق.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المديرية العامة للشحن البحري قولها في أمر صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء: “يحظر توظيف البحارة الهنود على متن السفن التي تقوم برحلات تتضمن المرور عبر مضيق هرمز حتى صدور أوامر أخرى”.

وأضافت المديرية: إن الهجمات الأحدث على السفن زادت “بشكل كبير” من المخاطر التي يواجهها البحارة والسفن التجارية العاملة في المنطقة المتأثرة بالصراع، وقالت: “نظراً لتصاعد الوضع الأمني في منطقة الخليج.. ترى المديرية أنه من الضروري اتخاذ تدابير احترازية معززة لحماية مصالح البحارة الهنود العاملين على متن السفن التي تعمل في المنطقة”.

كما وجهت المديرية قادة السفن إلى التأكد من توخي الحذر الكافي بشأن الوضع الأمني في الخليج ومضيق هرمز والمياه في هذه المنطقة، ودعت إلى المتابعة المستمرة للتحذيرات الملاحية.

ولقي اثنان من البحارة الهنود حتفهما وأُصيب آخرون في هجمات على سفن في المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وقدمت نيودلهي احتجاجاً شديد اللهجة لدى طهران، واستدعت نائب السفير الإيراني يوم الثلاثاء بشأن إحدى حالات الوفاة.

وتعد الهند ثالث أكبر مورد للبحارة في العالم، إذ تفيد البيانات الحكومية بأن أكثر من 300 ألف بحار يعملون في أساطيل الشحن العالمية.