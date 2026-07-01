فيدان: سياسة نتنياهو التوسعية تقود المنطقة نحو الفوضى والحرب

03 فيدان: سياسة نتنياهو التوسعية تقود المنطقة نحو الفوضى والحرب

أنقرة-سانا

ندد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالسياسة التوسعية التي ينتهجها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أنها تدفع المنطقة نحو الفوضى وعدم الاستقرار والحرب والدمار والإبادة الجماعية.

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القرغيزي جينبك قولوباييف اليوم الأربعاء، نقلته وكالة الأناضول: إن المجتمع الدولي مطالب بالبحث في الخيارات الكفيلة بمواجهة السياسات الإسرائيلية، والتوصل إلى خطة عمل واضحة في هذا الشأن، مؤكداً أن تركيا تواصل مناقشة هذه القضية مع مختلف شركائها الدوليين.

وأوضح فيدان أن مباحثاته مع نظيره القرغيزي تناولت عدداً من القضايا الإقليمية، في مقدمتها الأوضاع في غزة ولبنان وسوريا، إلى جانب القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، الأربعاء الماضي، في كلمة أمام اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، أن جماعات متطرفة في إسرائيل لا ترغب في إحلال السلام بالمنطقة، وتعمل على تقويض كل فرصة لتحقيق الأمن والاستقرار.

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