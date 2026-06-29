ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى نحو 1500 قتيل

كراكاس-سانا‏

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا الأربعاء الماضي إلى نحو 1500 قتيل، في وقت تواصل فيه ‏فرق البحث والإنقاذ عملياتها في المناطق المنكوبة.‏

ونقلت وكالة رويترز عن السلطات المحلية قولها: إن فرق البحث والإنقاذ عثرت أمس الأحد، على مزيد من الناجين، إضافة ‏إلى ضحايا جدد، لترتفع الحصيلة إلى ما يقارب 1500 قتيل.‏

وتوافدت فرق إنقاذ أجنبية إلى ولاية لا غوايرا، الأكثر تضرراً جراء الزلزالين، حيث انهارت عشرات المباني وتحولت إلى ‏أكوام من الركام والأنقاض في هذه الولاية الساحلية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً شمال كراكاس.‏

وقالت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، عقب إعلانها تشكيل لجنة رئاسية لتحديد مدى صلاحية المباني للسكن: إن جهود ‏الإنقاذ والانتشال مستمرة، مشيرةً إلى أنه تم أمس انتشال أشخاص أحياء، ولذلك لن يتم تعليق العمليات.‏

وكانت الجمعية الوطنية الفنزويلية أعلنت أمس الأول ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين إلى 1430 قتيلاً و3200 مصاب، فيما ‏أصبح 3100 شخص بلا مأوى.‏