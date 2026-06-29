ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى نحو 1500 قتيل

كراكاس-سانا
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا الأربعاء الماضي إلى نحو 1500 قتيل، في وقت تواصل فيه فرق البحث والإنقاذ عملياتها في المناطق المنكوبة.
ونقلت وكالة رويترز عن السلطات المحلية قولها: إن فرق البحث والإنقاذ عثرت أمس الأحد، على مزيد من الناجين، إضافة إلى ضحايا جدد، لترتفع الحصيلة إلى ما يقارب 1500 قتيل.
وتوافدت فرق إنقاذ أجنبية إلى ولاية لا غوايرا، الأكثر تضرراً جراء الزلزالين، حيث انهارت عشرات المباني وتحولت إلى أكوام من الركام والأنقاض في هذه الولاية الساحلية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً شمال كراكاس.
وقالت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، عقب إعلانها تشكيل لجنة رئاسية لتحديد مدى صلاحية المباني للسكن: إن جهود الإنقاذ والانتشال مستمرة، مشيرةً إلى أنه تم أمس انتشال أشخاص أحياء، ولذلك لن يتم تعليق العمليات.
وكانت الجمعية الوطنية الفنزويلية أعلنت أمس الأول ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين إلى 1430 قتيلاً و3200 مصاب، فيما أصبح 3100 شخص بلا مأوى.