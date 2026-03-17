16880 اعتداءً للاحتلال في الضفة منذ مطلع العام… 29 قتيلاً ومئات الجرحى

القدس المحتلة-سانا

كشف مركز معلومات فلسطين (معطى) أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ 16880 اعتداءً في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، ما أدى إلى مقتل 29 فلسطينياً، وإصابة 576 فلسطينياً بجروح.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المركز قوله: إن قوات الاحتلال نفذت 2065 حالة اعتقال شملت شباناً وأسرى محررين، وأصدرت 107 قرارات إبعاد عن أماكن السكن أو عن القدس والمسجد الأقصى، فيما نفذت 3150 اقتحاماً لمدن وبلدات الضفة، رافقها إغلاق 1000 طريق ومفترق بالحواجز والسواتر العسكرية، و2879 عملية مداهمة للمنازل وتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.

وبيّن المركز أن المستوطنين ارتكبوا 1037 انتهاكاً، استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، وشملت الاعتداء على المنازل، وإحراق الأراضي الزراعية، والاعتداء الجسدي على الأهالي.

ولفت المركز إلى أن الاحتلال استولى على 76 منزلاً في الضفة، ونفذ 574 عملية استيلاء على ممتلكات مختلفة بينها مركبات ومعدات زراعية.

وفي سياق التضييق على حياة الفلسطينيين، وثّق المركز 12 عملية تعطيل للعملية التعليمية نتيجة الاقتحامات والاعتداءات، إضافة إلى 669 حالة نزوح للأهالي، نتيجة تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في عدة مناطق من الضفة الغربية.