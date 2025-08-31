الصين تستضيف القمة الـ 25 لمنظمة شنغهاي بمشاركة 20 دولة

بكين-سانا

انطلقت اليوم في مدينة تيانجين الصينية أعمال القمة الـ 25 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات من 20 دولة، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ التقى عدداً من الزعماء، بينهم رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، مؤكداً دعم بلاده لانضمامهما إلى المنظمة، كما التقى برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشدداً على أن الصين والهند شريكتان في التعاون وتمثلان فرصاً لتطوير بعضهما.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تيانجين للمشاركة في القمة، التي وُجهت دعوة لحضورها إلى رؤساء وممثلي 10 منظمات دولية، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى جانب رابطة الدول المستقلة، الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يعتمد القادة في ختام القمة أكثر من 20 وثيقة، أبرزها إستراتيجية تنمية منظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035 و”إعلان تيانجين”.

وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية بمبادرة من قادة ست دول آسيوية: الصين، كازاخستان، قرغيزيا، روسيا، طاجيكستان، وأوزبكستان. وانضمت الهند وباكستان إلى المنظمة عام 2017، فيما تتمتع 14 دولة أخرى بصفة “شركاء حوار”، بينها تركيا وأذربيجان وأرمينيا.