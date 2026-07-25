تصعيد متبادل بين روسيا وأوكرانيا يفاقم الخسائر البشرية والمادية‎ ‎

كييف-موسكو-سانا‏

شهدت الساعات الماضية تصعيداً ميدانياً لافتاً بين روسيا وأوكرانيا، إذ أسفر ‏هجوم صاروخي روسي على منطقة كييف عن عشرة قتلى ونحو مئة جريح، بينما عطّل هجوم أوكراني بمسيّرة عمليات التحميل في ميناء نفطي روسي ‏رئيسي‎.‎

وأعلن المدعي العام الأوكراني رسلان كرافتشينكو اليوم السبت، كما نقلت ‏وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرانفورم”، أن هجوماً صاروخياً روسياً استهدف ‏فعالية في ميدان تدريب خاص في منطقة بوتشانسكي في كييف، وأدى إلى مقتل ‌‏10 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين، مشيراً إلى أن السلطات الأوكرانية ‏فتحت تحقيقاً جنائياً بشأن احتمال وجود تقصير في أداء الواجبات الرسمية ‏أثناء تنظيم وإقامة الفعالية‎.‎

تعطّل ميناء روسي

وفي المقابل، أدّى هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة إلى تعطيل عمليات التحميل ‏في ميناء “شيسخاريس”، أحد أكبر الموانئ النفطية الروسية على البحر ‏الأسود، حيث توقفت حركة شحن النفط.‎

من جهته، أفاد حاكم منطقة تيومين الروسية بأن طائرة مسيّرة أوكرانية ‏استهدفت مصفاة نفط في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع حريق تعمل فرق ‏الطوارئ على السيطرة عليه، في مؤشر على اتساع نطاق الهجمات المتبادلة ‏بين الطرفين‎.‎

ضربات روسية واسعة‎ ‎

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت في بيان نقلته وكالة ‏سبوتنيك، تنفيذ ضربات استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت لإنتاج الطائرات ‏المسيّرة ومواقع انتشار للقوات الأوكرانية في عدة مناطق، مؤكدة تحقيق تقدم ‏ميداني في محاور سومي وخاركوف ودونيتسك ودنيبروبتروفسك، وإلحاق ‏خسائر بشرية ومادية كبيرة بالقوات الأوكرانية‎.‎

كما أشارت الوزارة إلى أن مجموعة من الطائرات المسيّرة الروسية هاجمت ‏ناقلة بضائع تم اكتشافها في المياه باستخدام طائرة مسيّرة من طراز ‌‏”غيران-4″، في حين دمر أسطول البحر الأسود الروسي قارباً غير مأهول ‏للقوات المسلحة الأوكرانية في مياه البحر الأسود‎.‎

تعليق منافسات رياضية‎ ‎

وأعلن الاتحاد الروسي لألعاب القوى اليوم السبت، تعليق منافسات بطولة ‏روسيا لألعاب القوى في مدينة يكاترينبورغ شرقي روسيا، بسبب تهديد ‏بهجوم بطائرة مسيّرة‎.‎

وتم إطلاق إنذار بشأن هجوم بالطائرات المسيّرة في مقاطعة سفيردلوفسك، ‏التي تتبع لها المدينة، وفق ما أفاد به حاكم المقاطعة دينيس باسلر، ونقلته ‏وكالة سبوتنيك‎ .‎

وتواصل القوات الروسية استهداف مناطق عدة وبنى تحتية أوكرانية، بينما ‏تنفّذ القوات الأوكرانية ضربات مضادة تطال منشآت عسكرية وحيوية داخل ‏العمق الروسي، وسط تصاعد الحرب والعمليات العسكرية بين الجانبين ‏وجمود المسار الدبلوماسي‎.‎