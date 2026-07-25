تصعيد متبادل بين روسيا وأوكرانيا يفاقم الخسائر البشرية والمادية‎ ‎

كييف-موسكو-سانا
شهدت الساعات الماضية تصعيداً ميدانياً لافتاً بين روسيا وأوكرانيا، إذ أسفر هجوم صاروخي روسي على منطقة كييف عن عشرة قتلى ونحو مئة جريح، بينما عطّل هجوم أوكراني بمسيّرة عمليات التحميل في ميناء نفطي روسي رئيسي.
وأعلن المدعي العام الأوكراني رسلان كرافتشينكو اليوم السبت، كما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرانفورم”، أن هجوماً صاروخياً روسياً استهدف فعالية في ميدان تدريب خاص في منطقة بوتشانسكي في كييف، وأدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين، مشيراً إلى أن السلطات الأوكرانية فتحت تحقيقاً جنائياً بشأن احتمال وجود تقصير في أداء الواجبات الرسمية أثناء تنظيم وإقامة الفعالية.
تعطّل ميناء روسي
وفي المقابل، أدّى هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة إلى تعطيل عمليات التحميل في ميناء “شيسخاريس”، أحد أكبر الموانئ النفطية الروسية على البحر الأسود، حيث توقفت حركة شحن النفط.
من جهته، أفاد حاكم منطقة تيومين الروسية بأن طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفط في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع حريق تعمل فرق الطوارئ على السيطرة عليه، في مؤشر على اتساع نطاق الهجمات المتبادلة بين الطرفين.
ضربات روسية واسعة
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت في بيان نقلته وكالة سبوتنيك، تنفيذ ضربات استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت لإنتاج الطائرات المسيّرة ومواقع انتشار للقوات الأوكرانية في عدة مناطق، مؤكدة تحقيق تقدم ميداني في محاور سومي وخاركوف ودونيتسك ودنيبروبتروفسك، وإلحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة بالقوات الأوكرانية.
كما أشارت الوزارة إلى أن مجموعة من الطائرات المسيّرة الروسية هاجمت ناقلة بضائع تم اكتشافها في المياه باستخدام طائرة مسيّرة من طراز ”غيران-4″، في حين دمر أسطول البحر الأسود الروسي قارباً غير مأهول للقوات المسلحة الأوكرانية في مياه البحر الأسود.
تعليق منافسات رياضية
وأعلن الاتحاد الروسي لألعاب القوى اليوم السبت، تعليق منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى في مدينة يكاترينبورغ شرقي روسيا، بسبب تهديد بهجوم بطائرة مسيّرة.
وتم إطلاق إنذار بشأن هجوم بالطائرات المسيّرة في مقاطعة سفيردلوفسك، التي تتبع لها المدينة، وفق ما أفاد به حاكم المقاطعة دينيس باسلر، ونقلته وكالة سبوتنيك .
وتواصل القوات الروسية استهداف مناطق عدة وبنى تحتية أوكرانية، بينما تنفّذ القوات الأوكرانية ضربات مضادة تطال منشآت عسكرية وحيوية داخل العمق الروسي، وسط تصاعد الحرب والعمليات العسكرية بين الجانبين وجمود المسار الدبلوماسي.