هجمات متبادلة بين موسكو وكييف تتسبب بخسائر بشرية وأضرار في منشآت حيوية

موسكو-سانا

أفاد مسؤولون محليون في روسيا بأن ضربة أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت خلال الليل مناطق في جنوب البلاد، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، واندلاع حريق في مصفاة نفط، إضافة إلى أضرار في بنى تحتية ومنازل سكنية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن حاكم منطقة كراسنودار فينيامين كوندراتييف، قوله في منشور على تطبيق “تلغرام”: إن المنطقة تعرضت لهجوم “كبير” بطائرات مسيّرة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، إضافة إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط بمدينة سلافيانسك-نا-كوباني وتضرر خطي كهرباء وغاز، فضلاً عن أضرار لحقت بعدد من المنازل جراء سقوط حطام.

وتُعد مصفاة سلافيانسك-أون-كوبان، وهي منشأة خاصة، من أكبر المصافي في جنوب روسيا بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 100 ألف برميل يومياً، وتقع بالقرب من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، وقد تعرضت سابقاً لهجمات مماثلة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 213 طائرة مسيّرة أوكرانية في أكثر من 12 منطقة، بينها موسكو، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الخسائر.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن كييف استهدفت مصفاتين للنفط داخل روسيا خلال الليل، مؤكداً أن هذه العمليات تهدف إلى “تقويض قدرة روسيا على مواصلة الحرب”.

كما أفادت السلطات الأوكرانية بإصابة شخصين على الأقل في هجوم روسي استهدف العاصمة كييف، فيما أعلن الجيش الأوكراني تعرض المدينة لهجوم صاروخي باليستي، تزامن مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي وسماع انفجارات في محيط العاصمة.

وتتواصل الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2022، وسط تبادل مستمر للهجمات الجوية واستهداف منشآت البنية التحتية في كلا البلدين، فقد شهدت المواجهة بين الطرفين أمس السبت تصعيداً جديداً، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل شخصين وإصابة أكثر من عشرين بضربات روسية استهدفت البلاد الليلة الماضية، بينما أفادت موسكو بأن غارات شنتها كييف أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين.