ميلانشون يعلن رسمياً ترشّحه لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقرّرة في 2027

باريس-سانا

أعلن زعيم اليسار في فرنسا جان لوك ميلانشون اليوم الإثنين، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2027، في محاولة رابعة لخوض السباق الرئاسي بعد ترشحه في 2012، 2017، و2022.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ميلانشون قوله في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة “تي إف 1”: “بالنسبة إلينا الأمور واضحة ومحسومة. هناك فريق، وبرنامج، ومرشح واحد” معتبراً أنه “الأفضل استعداداً في “فرنسا الأبية”، وأن إعلانه الترشّح قبل عام من موعد الاستحقاق إنما سببه “الطابع الملح” للمرحلة.

وأضاف: “نحن ندخل مرحلة شديدة الاضطراب في تاريخ العالم ونحن مهدّدون بحرب شاملة، ومهدّدون بتغيّر مناخي جذري. كما أن هناك أزمة اقتصادية واجتماعية تلوح في الأفق”.

وكان ممثّلو حزب “فرنسا الأبية” المنتخبون قد وافقوا في وقت سابق الأحد على ترشيح ميلانشون البالغ 74 عاماً للرئاسة.

يشار إلى أنه في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2022، لم يصل ميلانشون إلى الدورة الثانية، وتخلّف بفارق 420 ألف صوت عن زعيمة اليمين مارين لوبن التي حلّت ثانية خلف الرئيس المنتهية ولايته حينها إيمانويل ماكرون.