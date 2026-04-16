سقوط قتيل وعدد من الجرحى بينهم سوريون في غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

قُتل شخص وأصيب آخرون، بينهم مواطنون سوريون، في غارات إسرائيلية على بلدات ومناطق في الجنوب اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف صباح اليوم ورشة عمال سوريين قرب القاسمية، ما تسبب بإصابة أكثر من 15 شخصاً، وتعمل فرق الدفاع المدني على نقلهم الى مستشفيات صور.

كما أغار الطيران الإسرائيلي على أحد بساتين منطقة الواسطة – قضاء صور، ما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى من العمال السوريين.

وفي النبطية – سُجّل استهداف دراجة نارية من قبل مسيّرة عند مفترق بلدة كفروة على أوتوستراد حبوش – النبطية وسقوط قتيل، في حين أسفرت غارة من مسيرة على سيارة على طريق ضهر البيدر عن وقوع عدد من الإصابات.

وتعرضت بلدة دير قانون رأس العين جنوب صور والمنطقة الواقعة بين عين بعال وحي النباعة، إلى قصف مدفعي عنيف من عيار 155 ملم من مرابض العدو التي ركزها في البياضة وشمع جنوب صور.

وفي السياق شنّ الطيران الإسرائيلي غارتين متتاليتين استهدفتا جسر القاسمية، وهو الممر المتبقي الذي يربط منطقة صور بمدينة صيدا، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وأقدم الاحتلال الإسرائيلي على تفجير مبنى ثانوية بلدة مروحي في صور، فيما أغار الطيران الحربي على وادي شبيل في القطراني في منطقة جزين، وعلى المنطقة الواقعة بين كفرا وحاريص في قضاء بنت جبيل.

ونفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين فجراً، على بلدة سحمر في البقاع الغربي، تسببتا بأضرار كبيرة في المنازل، إضافة إلى سلسلة غارات جوية استهدفت بلدة زوطر الشرقية، وأطراف بلدتي عربصاليم وعين بوسوار، وبلدة كفرحونة في النبطية.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أعلن أمس أن “الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من آذار حتى مساء أمس بلغت 2167 قتيلاً و7061 جريحاً”.