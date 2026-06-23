فانس: لا نهدف إلى إعطاء إيران أي دور في تقرير مستقبل لبنان

بيروت-سانا

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة تنظر إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون والحكومة اللبنانية، باعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان، وأن واشنطن تعتزم العمل مع الدولة اللبنانية بما يمكنها من حماية سيادتها وترسيخ سلطتها الشرعية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن فانس أوضح “أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران فيما يتعلق بلبنان، لا تهدف إلى إعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على “حزب الله” للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه”.

وأشار فانس إلى “المتابعة المستمرة التي يجريها مع المسؤولين الأمريكيين المعنيين بالملف اللبناني”، مؤكداً “اهتمام الإدارة الأمريكية بتطورات الأوضاع في لبنان، ودعمها لسيادته ومؤسساته الشرعية”.

وتؤكد الإدارة الأمريكية أن المؤسسات اللبنانية الرسمية هي السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، وترفض الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الاعتراف بأي شرعية لمجموعات مسلحة خارج إطار الدولة.