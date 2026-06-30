اضطراب بحري قد يؤثر على الملاحة اعتباراً من الغد

دمشق-سانا

حذر الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب معتدل في حالة البحر على شكل ارتفاع للموج يتراوح ما بين 0.5 و1 متر على امتداد الساحل السوري يبدأ يوم غد الأول من تموز ويستمر حتى الخامس منه.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء أن الاضطراب يترافق مع نشاط للرياح الجنوبية الغربية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/سا، وقد تؤثر هذه الظروف على سلامة الملاحة البحرية.

ودعا الدفاع المدني الصيادين ومستعملي القوارب الصغيرة إلى توخي الحذر قبل الإبحار، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة والاتصال، ومتابعة النشرات الجوية والبحرية الرسمية بشكل مستمر، وتأجيل الرحلات البحرية في أوقات الخطورة.

كما شدد على مرتادي الشواطئ توخي الحذر عند السباحة، وعدم الابتعاد عن الشاطئ أو السباحة في المناطق غير المراقبة أو غير المخصصة للسباحة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة ومتابعة التحديثات الرسمية الصادرة عنها

وتشهد حالة البحر بين الحين والآخر حالة من الاضطرابات تتمثل بارتفاع في الأمواج، تؤدي إلى مخاطر معتدلة على أنشطة الملاحة البحرية والصيد، حيث حذر الدفاع المدني في الثالث والعشرين من حزيران الجاري من ارتفاع أمواج البحر بين نصف متر ومتر واحد في الساحل السوري، نتيجة تأثر المنطقة بحالة بحرية ترافقت مع رياح جنوبية غربية تراوحت سرعتها بين 15 و30 كم/سا.