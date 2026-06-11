الإنفاق العسكري العالمي يسجل 2887 مليار دولار خلال 2025

واشنطن-سانا

أظهرت بيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ نحو 2887 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.9 بالمئة بالقيمة الحقيقية مقارنة بعام 2024.

وبحسب البيانات التي نشرتها شبكة CNN الأمريكية، تراجع الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة، في حين ارتفع بنسبة 14 بالمئة في أوروبا وبنسبة 8.1 بالمئة في آسيا وأوقيانوسيا، بينما أنفقت الولايات المتحدة والصين وروسيا مجتمعة نحو 1480 مليار دولار، ما يعادل 51 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.

وأشار التقرير إلى أن العبء العسكري العالمي، أي نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ارتفع إلى 2.5 بالمئة في عام 2025 مقارنة بـ2.4 بالمئة في العام السابق، فيما بلغ متوسط الإنفاق العسكري من الإنفاق الحكومي 6.9 بالمئة، وبلغ متوسط الإنفاق العسكري للفرد عالمياً نحو 352 دولاراً.

إلى ذلك، تصدرت أوكرانيا القائمة عالمياً من حيث نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 40 بالمئة من ناتجها المحلي و63 بالمئة من إنفاقها الحكومي.

وعربياً، جاءت الجزائر في صدارة الدول من حيث نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025 بنسبة 8.83 بالمئة، تلتها السعودية بـ 6.48 بالمئة، ثم سلطنة عمان بـ 5.68 بالمئة.

وحلت الكويت في المرتبة الرابعة بنسبة 4.69 بالمئة، ثم الأردن بـ 4.56 بالمئة، ثم المغرب بـ 3.54 بالمئة، والبحرين بـ 3.11 بالمئة، فيما بلغ الإنفاق العسكري في موريتانيا 2.75 بالمئة، وفي لبنان 2.51 بالمئة، وتونس 2.49 بالمئة، والعراق 2.45 بالمئة.

وسجلت مصر أدنى نسبة بين الدول العربية الواردة في التقرير، حيث بلغ الإنفاق العسكري لديها 0.61 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025.

وتأتي هذه البيانات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية وتزايد سباق التسلح بين القوى الكبرى، ما ينعكس على ارتفاع مستويات الإنفاق العسكري عالمياً.

كما تشهد العديد من المناطق توترات مستمرة تدفع الدول إلى زيادة موازناتها الدفاعية على حساب قطاعات اقتصادية أخرى.