إخماد حريق في مستودع مواد نفطية ببلدة حزة في ريف دمشق دون إصابات

ريف دمشق-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة ريف دمشق، اليوم الثلاثاء، حريقاً اندلع في مستودع للمواد النفطية في بلدة حزة بريف دمشق.

وأوضحت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بريف دمشق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق، ومنعت امتداد النيران إلى المواقع المجاورة، كما نفذت عمليات التبريد والتأكد من تأمين الموقع بعد الانتهاء من عمليات الإطفاء.

وأشارت إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بين المدنيين، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

وكانت فرق الإطفاء في الدفاع المدني أخمدت في وقت سابق حريقاً اندلع في قبو أحد الأبنية بمدينة دوما بريف دمشق.

وتواصل فرق الدفاع المدني السوري تنفيذ مهام الاستجابة السريعة للحوادث والحرائق في مختلف المناطق، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من توسع الأضرار.