البرلمان العربي يجدد دعمه لسيادة سوريا واستقرارها ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها

القاهرة-سانا



أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي اليوم الثلاثاء دعم البرلمان المطلق لجهود إعادة بناء الدولة السورية، والحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها.



وجدد اليماحي، في كلمته اليوم أمام الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي بالقاهرة، إدانة البرلمان الشديدة للاعتداءات والتوغلات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة سورية وميثاق الأمم المتحدة، وخرقاً فاضحاً لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والقوانين والأعراف الدولية.



وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد اليماحي على أنها ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، مؤكداً الرفض الكامل لأي محاولات تستهدف تصفية القضية أو الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما أدان في السياق ذاته الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، داعياً إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها في اليمن وليبيا والسودان والصومال.



وعلى الصعيد السياسي الإقليمي، أشار رئيس البرلمان العربي إلى ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات نهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الشواغل الأمنية المشروعة للدول العربية بصورة كاملة، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لضمان نجاحها واستدامتها.

وشدد اليماحي في ختام كلمته على أن العمل العربي المشترك يظل الإطار الأمثل لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للشعوب العربية، مشيراً إلى أهمية ترسيخ دور الدبلوماسية البرلمانية كأحد الروافد الأساسية الداعمة للتنسيق العربي.



وكان رئيس البرلمان العربي قد أدان أمس بأشد العبارات الاعتداءات السافرة والتوغلات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وخرقاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية.