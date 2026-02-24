إجلاء رئيس الوزراء الأسترالي من مقر إقامته إثر تهديد أمني

كانبرا-سانا

أجلت الشرطة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز من مقر إقامته الرسمي في العاصمة كانبرا إثر تهديد أمني.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن الشرطة نفذت عملية أمنية كبيرة بعد ورود تهديد أمني يستهدف ألبانيز ومقر إقامته، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة دون العثور على أي شيء مريب.

ولم تذكر الشرطة الأسترالية تفاصيل أخرى حتى الآن عن مجريات الحادثة أو ماهية التهديد.

يشار إلى أنّ ألبانيز وعدداً من أعضاء البرلمان الفيدرالي الأسترالي واجهوا تهديدات أمنية متزايدة في الأشهر الأخيرة، ولوحظ وجود أمني مكثف لرئيس الوزراء الأسترالي مؤخراً.

