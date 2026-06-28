رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإيراني على الأراضي البحرينية

مكة المكرمة-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة، اليوم السبت، الاعتداء الإيراني الذي استهدف الأراضي البحرينية عبر طائرات مسيرة، مؤكدة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في الحفاظ على أمنها وسيادتها.

وذكرت الأمانة العامة للرابطة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن أمينها العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، ندد بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية على مملكة البحرين، واصفاً إيّاها بأنها تنتهِك كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتُقوّض جهودَ استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدَّدَ العيسى على تضامن الرابطة الكامل مع البحرين، في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية أدانت بشدة اعتداء شنته مسيرات إيرانية على أراضي المملكة فجر اليوم، واصفة إياه بأنه “اعتداء سافر وتهديد مباشر لأمن البحرين وانتهاك واضح للقوانين الدولية”.