ندوة في حمص تبحث فرص الاستثمار وتمكين رواد الأعمال

حمص-سانا

ناقشت ندوة حوارية بعنوان “مستقبل المشاريع وفرص الاستثمار في حمص” واقع الاستثمار في المحافظة، والفرص المتاحة أمام الشباب ورواد الأعمال، وآليات تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع استثمارية قابلة للنمو، وذلك بتنظيم هيئة الاستثمار السورية في حمص، بالتعاون مع برنامج حاضنة الأعمال في مؤسسة العزم للريادة والتنمية.

الندوة التي أقيمت اليوم السبت في مقر مؤسسة العزم، ركزت على التعريف بدور هيئة الاستثمار السورية والخدمات التي تقدمها للمستثمرين، إلى جانب استعراض الإجراءات والتسهيلات المتاحة، وآليات الانتقال بالمشاريع من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز القطاعات الواعدة في حمص، بما ينسجم مع احتياجات السوق المحلية.

وأوضحت نهاد الدروبي، مسؤولة برنامج حاضنة الأعمال في مؤسسة العزم للريادة والتنمية لـ سانا، أن الندوة هدفت إلى تعريف الشباب والمستثمرين بهيئة الاستثمار السورية في حمص، والخدمات والإجراءات التي توفرها، مبينة أن المحاور تناولت كيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع استثمارية قابلة للتطبيق، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الأكثر حاجة في المحافظة، ولا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة، بما يساعد الشباب على توجيه مشاريعهم نحو احتياجات السوق.

من جهته، بين الخبير الاقتصادي ومستشار المشاريع الريادية عبد القادر التلاوي، أن رواد الأعمال يواجهون تحديات تتعلق بالبيئة القانونية والإجراءات الإدارية وتعدد الجهات المعنية، ما يستدعي تعزيز وصول المعلومات والإرشادات إلى أصحاب المشاريع الناشئة، مؤكداً أن مثل هذه الندوات تسهم في فتح قنوات تواصل بين الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال، وتوفر مساحة للإجابة عن استفساراتهم وتعزيز الوعي بالفرص الاقتصادية.

بدوره، أشار المستثمر ورجل الأعمال أمير أتاسي إلى أن نجاح المشروع في جذب المستثمرين يعتمد على جاهزية صاحبه وإلمامه بكل تفاصيل مشروعه، مؤكداً أن المستثمر يبحث عن شخصية تمتلك رؤية واضحة وتعمل على تطوير نفسها، إلى جانب معرفة الأساليب المناسبة للتواصل مع المستثمرين وعرض الأفكار الاستثمارية.

من جانبها، أوضحت المشاركة بانة الخالد أن الندوة قدمت تصوراً واضحاً عن واقع ريادة الأعمال والاستثمار في حمص، وسلطت الضوء على احتياجات السوق المحلية، مبينة أنها ساعدت المشاركين على فهم المتطلبات التي ينبغي أن تحققها المشاريع لتصبح أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين، مؤكدة أهمية تنظيم المزيد من هذه اللقاءات لتعزيز التواصل بين الشباب وأصحاب رؤوس الأموال.

تأتي الندوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في محافظة حمص، ودعم المشاريع الريادية، وتوسيع فرص التعاون بين المؤسسات الداعمة ورواد الأعمال، بما يسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية وخلق مشاريع تستجيب لاحتياجات السوق المحلية.