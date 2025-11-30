أردوغان يؤكد أن تركيا ستواصل جهودها حتى إقامة دولة فلسطين المستقلة

وكالة الأناضول

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل جهودها وسياستها حيال حل الدولتين بكل عزم حتى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله أمس على منصة “إن سوسيال” التركية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: نقوم في تركيا بكل ما يقع على عاتقنا من أجل سلام عادل ودائم، سواء في الحفاظ على وقف إطلاق النار أو في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة”.

يذكر أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أقرته الأمم المتحدة عام 1977 ويصادف في الـ 29 من تشرين الثاني من كل عام وتنظم فيه العديد من دول العالم فعاليات تضامنية مع قضية الشعب الفلسطيني.

وفي سياق آخر، شدد أردوغان على أن عزم الحكومة والشعب التركي كامل من أجل نجاح مسار “تركيا بلا إرهاب”، مشيراً الى أن البلاد تمضي في طريق ينتهي بزوال الإرهاب ويسوده الاستقرار.

