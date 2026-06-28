المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يجدد دعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها

القاهرة-سانا

أدان المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بشدة، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مجدداً تأكيده المطلق على دعم سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها.

وشدد المؤتمر في بيانه الختامي الصادر، اليوم السبت، في ختام أعماله بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، على رفض وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا ولبنان، والتدخلات في الصومال، مؤكداً أن حماية سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها تمثل أولوية قصوى لا تقبل المساس.

كما أدان المؤتمر بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة على بعض الدول العربية، مشيراً إلى وحدة الموقف البرلماني العربي في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة، ودعم كل ما من شأنه صون أمن الدول العربية وسيادتها، وتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن حماية الأمن القومي العربي هي مسؤولية عربية جماعية.

ووفق البيان فإن المؤتمر اعتمد قراراً يقضي بمواجهة السياسات والخطط الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وجدد الدعم البرلماني العربي الكامل للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مؤكداً ثبات الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة.

واختتم المشاركون بيانهم بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البرلمانات العربية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يعزز المصالح العربية المشتركة ويدعم مواقف الدول العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وكان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي شدد الأربعاء الماضي، على ضرورة تعزيز التضامن ووحدة الصف والموقف العربي، وتوطيد عناصر التوافق بين الدول العربية في مواجهة التحديات والمخاطر المتزايدة التي تشهدها المنطقة، مشدداً على أهمية العمل العربي المشترك في هذه المرحلة.