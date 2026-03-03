السفارة الألمانية في الكويت تُغلق أبوابها جراء التصعيد في المنطقة

الكويت-سانا

أعلنت السفارة الألمانية لدى الكويت، اليوم الثلاثاء، إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، في ظل التصعيد المتسارع في المنطقة على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية–الإيرانية.

وقالت السفارة في بيان نقلته صحيفة الجريدة الكويتية: إنه “نظراً للتطورات الحاصلة في المنطقة، أقفلنا أبوابنا أمام الجمهور منذ يوم الأحد، وسيظل قسم التأشيرات مغلقاً حتى إشعار آخر”، داعيةً مواطنيها في الكويت إلى “الاتصال بخدمة الطوارئ في السفارة في حالات الطوارئ”.

من جهته، ذكر مصدر في السفارة، أن “جميع موظفي السفارة يعملون من منازلهم حالياً”.

وكانت السفارة الفرنسية لدى الكويت وسفارتا الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية والكويت، أعلنت في وقت سابق اليوم إغلاق أبوابها أمام المواطنين، في ظل التصعيد المتسارع في المنطقة على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية–الإيرانية.