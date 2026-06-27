مصر تؤكد أهمية التوصل لاتفاق أمريكي إيراني يراعي مصالح جميع الأطراف

القاهرة-سانا

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أهمية مواصلة المباحثات الإيرانية الأمريكية بكل جدية، وصولاً إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم السبت أن عبد العاطي شدد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على أن الحلول الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة كل القضايا العالقة في المنطقة.

كما أكد الوزير المصري أهمية إجراء حوار إقليمي موسع لمعالجة الشواغل الأمنية لمختلف الأطراف، بما يراعي مصالح دول المنطقة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أدانت في وقت سابق اليوم، الاعتداءات التي استهدفت البحرين باستخدام مسيرات إيرانية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تأتي في وقت تمضي فيه الجهود الإقليمية قدماً نحو ترسيخ التهدئة، ما يستوجب الامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج التوترات.