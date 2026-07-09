رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن

الرياض-سانا

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي بشدة الاعتداءات الإيرانية، على الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة أنها تنتهك كل القيم الدينية والأعراف الدولية الإنسانية.

وأعربت الرابطة في بيان صادر عن الأمانة العامة لها اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد لهذه الاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة، لافتة إلى أنها تنتهك القوانين والأعراف الدّولية والإنسانية، وتقوّض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الأمين العام للرابطة محمد بن عبد الكريم العيسى، التضامن الكامل مع الكويت والبحرين والأردن، في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم، تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية اخترقت أجواء البلاد، فيما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين التصدي لاعتداءات جوية إيرانية طالت أراضي البلاد.