إصابة شخصين في سلطنة عمان جراء اعتداء إيراني

مسقط-سانا

أصيب شخصان اليوم الإثنين في سلطنة عمان، جراء اعتداء إيراني استهدف ولاية بخاء التابعة لمحافظة مسندم الواقعة أقصى شمال السلطنة .

ونقلت الوكالة العمانية عن مصدر أمني قوله: إن مبنى سكنياً لموظفي إحدى الشركات بمنطقة تيبات بولاية بخاء تعرض لاستهداف أسفر عن إصابة متوسطة لوافدين اثنين، وتأثر أربع مركبات، وتضرر المنازل المجاورة.

وأضاف: إن الجهات المختصة تقوم بتقصي الحقائق، مؤكدةً حرصها على اتخاذ كل الإجراءات لحماية أمن وسلامة المواطنين.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في وقت سابق اليوم عن إصابة ثلاثة أشخاص، جراء هجوم بطائرة مسيرة إيرانية استهدف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية.