تركيا تحذر من مخاطر امتداد الحرب الروسية الأوكرانية للبحر الأسود

كييف-سانا‏

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده لا تريد امتداد الحرب ‏الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن ‏واستقرار المنطقة واعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة الأزمة.‏

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن فيدان قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ‏نظيره الأوكراني أندري سيبيها في العاصمة كييف اليوم الخميس: إن ‏استهداف الموانئ وناقلات النفط وقوارب الصيد وتعريض حياة المدنيين ‏للخطر في البحر الأسود أمر غير مقبول، محذراً من مخاطر اتساع رقعة ‏الحرب وتصاعد التوتر بأشكال مختلفة.‏

وأشار الوزير التركي إلى أهمية استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية في ‏إسطنبول، معتبراً أن مواصلة هذا المسار التفاوضي يمكن أن تسهم في ‏الوصول إلى نتائج أكثر تقدماً، لافتاً إلى أن استمرار الحرب لا يعني توقف ‏قنوات الحوار بين الأطراف.‏

وأوضح فيدان أن تركيا تعمل مع الأطراف والوسطاء على بحث استراتيجيات ‏جديدة للخروج من دائرة الصراع، مبيناً أن مسار إسطنبول أتاح إجراء لقاءات ‏مباشرة بين الجانبين وتعزيز الشفافية في المفاوضات.‏

وفيما يتعلق بأي اتفاق سلام محتمل، قال فيدان إن الضمانات الأمنية المقدمة ‏لأوكرانيا ستكون من أبرز عناصره، موضحاً أن تركيا قبلت قيادة الجانب ‏البحري ضمن هذه الضمانات المحتملة، وأن التخطيط لذلك يجري بالتنسيق ‏مع الدول الحليفة المعنية.‏

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني: إن تركيا يمكن أن تستضيف جولة ‏جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، أو أي لقاء محتمل بين الرئيسين ‏الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.‏

وأضاف سيبيها: إن بلاده مستعدة لوقف إطلاق النار مع روسيا، مؤكداً ‏استمرار كييف في بحث السبل الدبلوماسية لإنهاء الحرب.‏