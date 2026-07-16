تركيا تحذر من مخاطر امتداد الحرب الروسية الأوكرانية للبحر الأسود

كييف-سانا
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده لا تريد امتداد الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة واعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة الأزمة.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن فيدان قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني أندري سيبيها في العاصمة كييف اليوم الخميس: إن استهداف الموانئ وناقلات النفط وقوارب الصيد وتعريض حياة المدنيين للخطر في البحر الأسود أمر غير مقبول، محذراً من مخاطر اتساع رقعة الحرب وتصاعد التوتر بأشكال مختلفة.
وأشار الوزير التركي إلى أهمية استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول، معتبراً أن مواصلة هذا المسار التفاوضي يمكن أن تسهم في الوصول إلى نتائج أكثر تقدماً، لافتاً إلى أن استمرار الحرب لا يعني توقف قنوات الحوار بين الأطراف.
وأوضح فيدان أن تركيا تعمل مع الأطراف والوسطاء على بحث استراتيجيات جديدة للخروج من دائرة الصراع، مبيناً أن مسار إسطنبول أتاح إجراء لقاءات مباشرة بين الجانبين وتعزيز الشفافية في المفاوضات.
وفيما يتعلق بأي اتفاق سلام محتمل، قال فيدان إن الضمانات الأمنية المقدمة لأوكرانيا ستكون من أبرز عناصره، موضحاً أن تركيا قبلت قيادة الجانب البحري ضمن هذه الضمانات المحتملة، وأن التخطيط لذلك يجري بالتنسيق مع الدول الحليفة المعنية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني: إن تركيا يمكن أن تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، أو أي لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأضاف سيبيها: إن بلاده مستعدة لوقف إطلاق النار مع روسيا، مؤكداً استمرار كييف في بحث السبل الدبلوماسية لإنهاء الحرب.