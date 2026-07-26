الهيئة الدولية لحماية المدنيين تعزي بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور – ‏دمشق

دمشق-سانا

توجهت الهيئة الدولية لحماية المدنيين‎ (I.C.P.C) ‎بالتعازي إلى أسر وذوي ضحايا الحادث ‏المروري الذي وقع أمس السبت على طريق دير الزور – دمشق‎.‎

وقالت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه: بقلوب يعتصرها الألم، تلقت الهيئة الدولية ‏لحماية المدنيين نبأ حادث السير المروع الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق، وتتقدم ‏الهيئة بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، فإنها تتضرع إلى الله ‏تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ‏أهلهم وذويهم الصبر والسلوان‎.‎

وأعربت الهيئة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها فرق الإسعاف والطوارئ والكوادر ‏الطبية وجميع الجهات التي استجابت للحادث، وساهمت في إنقاذ المصابين وتقديم ‏الرعاية اللازمة لهم‎.‎

وأكدت الهيئة أن السلامة المرورية تمثل أحد أهم ركائز حماية المدنيين، وأن الاستثمار في ‏تطوير البنية التحتية للطرق، ورفع كفاءة منظومة النقل، وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد ‏المرور، ودعم خدمات الاستجابة والإسعاف مسؤولية وطنية وإنسانية تسهم في الحد من ‏الحوادث والحفاظ على الأرواح‎.‎

والهيئة الدولية لحماية المدنيين‎ (‌‏I.C.P.C‌‎) ‎هي منظمة دولية، تم إنشاؤها وفقاً لمبادئ ‌‏الدبلوماسية المستقلة، تأسست عام 2024 في هولندا.

وأدى حادث السير الذي وقع اليوم على طريق دير الزور-دمشق، إثر تصادم حافلتي ركاب ‏إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين، وفق إحصائية غير نهائية.‏