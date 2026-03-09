الكويت تستدعي السفير الإيراني مجدداً على خلفية استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

الكويت-سانا

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الإثنين، السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي للمرة الثانية، وسلمته مذكرة احتجاج، جراء استمرار الاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وجددت الوزارة في بيان لها إدانة واستنكار الكويت الشديدين ورفضها القاطع لجميع الاعتداءات السافرة التي تشنها إيران على أراضي وأجواء البلاد، ولا سيما تلك التي استهدفت المرافق والبنية التحتية المدنية الحيوية.

وأكدت أن استهداف المواقع المدنية الحيوية والمناطق ذات الكثافة العمرانية والسكانية العالية يعد فعلاً عدوانياً مجرّماً في القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المرافق المدنية وتعريض المدنيين للخطر، ويتعارض بشكل جلي مع مبادئ وقواعد القانون الدولي.

كما شددت الوزارة على حق الكويت الكامل في الدفاع عن نفسها، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بما يتوافق مع القانون الدولي واتخاذها لجميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها.

وأكدت الوزارة على أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، وأي مساس بسيادة أي دولة عضو في المجلس يعد تهديداً مباشراً لأمنها الجماعي، مطالبة بالإيقاف الفوري لكل الأعمال العدائية التي لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة كانت.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية، ما أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.