مقاتلتان “للناتو” تسقطان مسيّرة في أجواء لاتفيا

ريغا-سانا

أعلنت لاتفيا أن مقاتلتين تابعتين لحلف شمال الأطلسي “الناتو” أسقطتا اليوم الإثنين، طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد.

وقالت القوات المسلحة اللاتفية في بيان عبر منصة “إكس” اليوم الإثنين: إن “تهديداً رُصد في أجواء البلاد، وأن طائرتين حربيتين تابعتين لمهمة “شرطة البلطيق الجوية” التابعة للناتو أقلعتا للتعامل مع التهديد”، مشيرةً إلى أنها نشرت المزيد من الوحدات عند الحدود الشرقية للبلاد لدعم القدرات الجوية.

وبحسب مسؤول في حلف الناتو فإن “طائرتي رافال فرنسيتين أقلعتا اليوم في إطار مهمة “الحارس الشرقي” التابعة للناتو للتعامل مع تهديد محتمل لطائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي اللاتفي”.

وأضاف المسؤول: “هذا الحادث أظهر مرة أخرى تصميم الناتو، وقدرته على الردع والدفاع”.

وأرسلت السلطات اللاتفية رسائل تحذيرية للسكان لتوخي الحذر عبر الهواتف المحمولة إلى مناطق لودزا وبالفي والوكسن.

وكانت طائرة مسيرة تحطمت في إحدى البحيرات بلاتفيا في الـ 24 من أيار الماضي في حادثة، من شأنها أن تفاقم القلق والتوترات السياسية في دول منطقة البلطيق.

وتعيش أوروبا منذ أسابيع حالة استنفار بعد سلسلة من حوادث تحليق المسيّرات داخل أجواء الناتو، ما دفع القادة الأوروبيين إلى الاتفاق على إنشاء جدار للمسيّرات، بهدف تعزيز رصدها واعتراضها عند اختراق المجال الجوي.