الصين ترفع حصة الكهرباء غير الأحفورية إلى 50% بحلول 2030

00000 الصين ترفع حصة الكهرباء غير الأحفورية إلى 50% بحلول 2030

بكين-سانا

أعلنت الصين اليوم الجمعة أن خطتها الخمسية الجديدة لقطاع الطاقة تستهدف أن يأتي نصف إنتاج الكهرباء من مصادر غير أحفورية بحلول عام 2030.

وذكرت رويترز أن الخطة الخمسية تهدف إلى رفع إنتاج الكهرباء غير الأحفورية من 42.3 % إلى 50 %.

كما تضمنت الخطة، ارتفاع حصة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 30% بحلول عام 2030، مقارنة بـ 22% في عام 2025.

ويرى محللون أن الأهداف الصينية المتعلقة بالطاقة المتجددة تبدو أقل طموحاً مقارنة بوتيرة النمو السريعة التي شهدها القطاع في السنوات الماضية، ما يشير إلى احتمال تجاوز الإنتاج الفعلي للأهداف الرسمية.

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