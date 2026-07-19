مقتل خمسين جندياً على الأقل في هجوم مسلح شمال مالي

باماكو-سانا

قتل ما لا يقل عن خمسين جندياً مالياً في هجوم مسلح استهدف موكباً للجيش المالي في مدينة النفيس الاستراتيجية شمال البلاد.

ونقلت فرانس برس عن مصادر عسكرية اليوم الأحد قولها: إن الهجوم الذي استهدف قافلة للجيش المالي أمس أسفر عن مقتل خمسين عسكرياً.

بدوره قال مسؤول محلي: إن الحصيلة الأولية للهجوم فادحة جداً، حيث يوجد 24 أسيراً على الأقل.

ويعد هذا الهجوم من بين أكثر الهجمات دموية التي يتعرض لها الجيش المالي منذ اندلاع المعارك قبل خمسة عشر شهراً.

وكانت مصادر عسكرية وأمنية أعلنت أمس، عن تعرض موكب للجيش المالي لهجوم نفذه مسلحون في شمال البلاد، أثناء مغادرته مدينة النفيس الاستراتيجية متجهاً إلى مدينة غاو.