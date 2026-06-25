نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يصعّد سياسة الإعدام الميداني بحق المعتقلين

القدس المحتلة-سانا

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت شابين فلسطينيين خلال تنفيذ عمليات اعتقال في محافظتي جنين وسلفيت.

وأوضح النادي في بيان اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن هاتين الجريمتين تمثلان امتداداً لسياسة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال بشكل ممنهج، والتي شهدت تصعيداً غير مسبوق، ولا سيما منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأشار الى أن عمليات القتل العمد بحق الفلسطينيين تصاعدت خلال حملات الاعتقال والاقتحام، أو بعد احتجازهم، مشيراً إلى أن العديد من الشواهد والوقائع الموثقة خلال الفترة الماضية أثبتت إقدام قوات الاحتلال على إعدام معتقلين ميدانياً بعد اعتقالهم.

ولفت النادي إلى أن آثار القيود التي ظهرت على أطراف عدد من القتلى، إضافة إلى المعطيات التي رافقت استلام جثامين أُفرج عنها ضمن صفقات التبادل التي جرت خلال الفترة الماضية، تشكل مؤشرات على هذه الممارسات.

واعتبر أن سياسة الإعدام الميداني لم تعد تقتصر على ممارسات فردية أو استثنائية، بل تحولت إلى نهج ثابت وأداة مركزية في منظومة العنف التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، في ظل توفير غطاء سياسي وقانوني وعسكري لهذه الجرائم، واستمرار الإفلات من العقاب.

وأشار النادي إلى أن المساعي الإسرائيلية لإقرار تشريعات، من بينها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تعكس توجهاً رسمياً نحو شرعنة القتل وتحويل الإعدام إلى سياسة معلنة ومدعومة تشريعياً.

وجدد مطالبته الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.

يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ في الثلاثين من آذار الماضي، قانوناً يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي لاقى تنديداً عربياً ودولياً.