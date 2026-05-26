مقتل 14 شخصاً جراء هجوم بطائرة مسيرة على سوق في السودان

الخرطوم-سانا

قتل 14شخصاً جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدفت سوقاً في ولاية شمال دارفور بالسودان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر حكومي سوداني قوله اليوم الثلاثاء: إن هجوماً بمسيّرة نسب إلى قوات الدعم السريع، أودى بحياة 14 شخصاً أغلبيتهم من النساء، في سوق في بلدة الطينة على الحدود مع تشاد.

بدوره أكّد مسؤول حكومي الهجوم، مشيراً إلى أن السلطات تعمل على “إحصاء عدد” الضحايا.

وقُتل ما لا يقل عن 28 شخصاً، الثلاثاء الماضي، جراء هجوم بطائرة مسيّرة في ولاية كردفان بالسودان.

يذكر أن قوات الجيش السوداني تخوض مواجهات واشتباكات مع قوات الدعم السريع المتمردة منذ نيسان 2023، ما أدى إلى مقتل وإصابة وتشريد عشرات الآلاف من السكان.

