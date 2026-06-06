تايوان تتهم سفناً صينية باستفزازها قرب جزر براتاس

تايبه-سانا

أعلن خفر السواحل في تايوان، اليوم السبت، أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني وأخرى للمسح نفذتا عملية منسقة، بهدف “استفزاز” تايوان في المياه المحيطة بجزر براتاس المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت “رويترز” عن خفر السواحل قوله في بيان: “هذه هي المرة الأولى التي نرصد فيها تنسيقاً بين خفر السواحل الصيني وسفن المسح الصينية لاستفزاز تايوان”، مشيراً إلى إرساله سفناً رداً على ذلك.

وذكر خفر السواحل التايواني، أن سفينة خفر السواحل الصينية بثت بياناً يقول: إنها تقوم بعمليات لإنفاذ القانون، وإن “مستقبل تايوان يكمن في إعادة الوحدة الوطنية”، مشيراً إلى أن “سيادة تايوان البحرية لا تتهاون مع أي استفزاز”.

وجزر براتاس “المرجانية غير المأهولة” التي تسيطر عليها تايوان، حالياً، تضم حديقة “وطنية”، وتقع قرب الطرف الشمالي لبحر الصين الجنوبي بين جنوب تايوان وهونغ كونغ، وتعتبر بكين تايوان وجزر براتاس جزءاً من أراضيها، فيما ترفض سلطات تايبه ذلك، وتقول: إن سكان الجزيرة هم وحدهم من يمكنهم تقرير مستقبلهم.