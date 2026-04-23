سلام يشدد على رفض أي اتفاق بلا انسحاب كامل ويدعو واشنطن للضغط على إسرائيل

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن لبنان لا يمكنه توقيع أي اتفاق لا يتضمن انسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية، مشدداً على أنه لا يمكن التعايش مع ما تسمى “منطقة عازلة” حيث لا يسمح للنازحين بالعودة لمدنهم وقراهم.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن سلام قوله لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: “نحث الإدارة الأمريكية على الضغط على إسرائيل لتقليص مطالبها وإنهاء غزوها للبنان”.

وأضاف سلام: “اتخذنا قرارات جريئة وأحرزنا تقدماً بمصادرة الأسلحة وحظر العمليات العسكرية لـ “حزب الله”، معتبراً أن “احتكار الدولة للسلاح مصلحة لبنانية فالدولة لا يمكن أن تمتلك جيشين”، مضيفاً: إن “نزع السلاح عملية لا يمكن أن تحدث بين عشية وضحاها لكن الأهم هو أننا أظهرنا جدية في ذلك”.

وناشد سلام “واشنطن وباريس المساعدة في توسيع وتعزيز الجيش اللبناني الذي يعاني ضائقة مالية في المعدات والتدريب”.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد أمس أن توجه لبنان في المفاوضات المرتقبة واضح، لا تنازل ولا مساومة ولا تسليم، إلا لما يحقق السيادة اللبنانية ومصلحة جميع اللبنانيين.