مقتل فلسطيني واعتقال 13 في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
قتل فلسطيني واعتقل 13 بينهم طفلان اليوم الخميس، في اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن شاباً فلسطينياً قتل برصاص قوات الاحتلال في قرية سرطة غرب سلفيت، عقب اقتحام منزله وإطلاق النار عليه بشكل مباشر.
فيما اقتحم جنود الاحتلال أحياء في مدينة طوباس، وقرية قديس غرب رام الله، وبلدات حوارة وقريوت ومجدل بني فاضل في نابلس وكفر قدوم في قلقيلية واعتقلوا 13 فلسطينياً بينهم طفلان.
وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أخطرت قوات الاحتلال بهدم خمسة مساكن مأهولة، وثلاث منشآت زراعية.
من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون محيط تجمع سكاني فلسطيني قرب منطقة الخان الأحمر شرق القدس، وانتشروا في محيط المنازل، ما أثار حالة من التوتر بين الأهالي، كما بدؤوا بتجريف مساحات من أراضي الفلسطينيين شرق بلدة الطيبة شرق رام الله.
وكان أصيب 4 فلسطينيين واعتقل 9 آخرون أمس الأربعاء جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الضفة الغربية.
وارتفع عدد القتلى برصاص الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري، وحتى صباح اليوم إلى 72 فلسطينياً، بينهم 17 طفلاً و5 نساء ومسنّان، بحسب “وفا”.