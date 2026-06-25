مقتل فلسطيني واعتقال 13 في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

قتل فلسطيني واعتقل 13 بينهم طفلان اليوم الخميس، في اعتداءات لقوات الاحتلال ‏الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن شاباً فلسطينياً قتل برصاص قوات الاحتلال في ‏قرية سرطة غرب سلفيت، عقب اقتحام منزله وإطلاق النار عليه بشكل مباشر.‏

‏ فيما اقتحم جنود الاحتلال أحياء في مدينة طوباس، وقرية قديس غرب رام الله، وبلدات ‏حوارة وقريوت ومجدل بني فاضل في نابلس وكفر قدوم في قلقيلية واعتقلوا 13 فلسطينياً ‏بينهم طفلان.‏

‏ وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أخطرت قوات الاحتلال بهدم خمسة مساكن مأهولة، ‌‏وثلاث منشآت زراعية.‏

من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون محيط تجمع سكاني فلسطيني قرب منطقة الخان الأحمر ‏شرق القدس، وانتشروا في محيط المنازل، ما أثار حالة من التوتر بين الأهالي، كما بدؤوا ‏بتجريف مساحات من أراضي الفلسطينيين شرق بلدة الطيبة شرق رام الله.‏

وكان أصيب 4 فلسطينيين واعتقل 9 آخرون أمس الأربعاء جراء اعتداءات قوات ‏الاحتلال والمستوطنين على الضفة الغربية.‏

وارتفع عدد القتلى برصاص الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري، وحتى صباح ‏اليوم إلى 72 فلسطينياً، بينهم 17 طفلاً و5 نساء ومسنّان، بحسب “وفا”.‏