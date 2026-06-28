السعودية: مقتل 14 شخصاً بتحطم مروحية تابعة لأرامكو شرق البلاد

الرياض-سانا

أعلنت السعودية اليوم الأحد، مقتل 14 شخصاً بتحطم طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو برأس التنورة شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله: إن طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة سقطت، وقد نتج عن الحادث مقتل جميع ركابها الـ 14 وجميعهم من المواطنين السعوديين.

وأوضح المصدر أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب سقوط وتحطم المروحية.

وتعد “أرامكو” أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، وهي شركة وطنية ‏مملوكة للمملكة العربية السعودية، ومقرها الرئيس في مدينة الظهران، وتلعب دوراً رئيساً في إمدادات الطاقة العالمية‎.‎