التعليم العالي والصحة: بدء التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر الموحدة لخريجي الطب

دمشق-سانا
أعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، بدء قبول طلبات التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر الموحدة لخريجي كليات الطب للعام الدراسي 2025-2026، اعتباراً من يوم غد الإثنين الـ29 من حزيران الجاري.
ووفق الإعلان الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، يستمر التسجيل على المفاضلة حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الواقع في الـ8 من تموز القادم.
وأوضحت الوزارتان أنه يمكن للراغبين في الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات، متابعة قناة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تلغرام: @SyMOHEASR.
وتهدف المفاضلة الموحدة لخريجي الكليات الطبية، وتشمل الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، إلى توزيع الخريجين على برامج التدريب والتأهيل المعتمدة، وفق معايير محددة تتعلق بالمعدل والرغبات والحاجة الفعلية للمشافي التعليمية والجهات الصحية.