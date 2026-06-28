التعليم العالي والصحة: بدء التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر الموحدة لخريجي الطب

دمشق-سانا

أعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، بدء قبول طلبات التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر الموحدة لخريجي ‏كليات الطب للعام الدراسي 2025-2026، اعتباراً من يوم غد الإثنين الـ29 من حزيران الجاري.‏

ووفق الإعلان الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، يستمر التسجيل على المفاضلة حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم ‏الأربعاء الواقع في الـ8 من تموز القادم.‏

وأوضحت الوزارتان أنه يمكن للراغبين في الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات، متابعة قناة وزارة التعليم العالي ‏والبحث العلمي على تلغرام: @SyMOHEASR‏.‏

وتهدف المفاضلة الموحدة لخريجي الكليات الطبية، وتشمل الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، إلى توزيع الخريجين ‏على برامج التدريب والتأهيل المعتمدة، وفق معايير محددة تتعلق بالمعدل والرغبات والحاجة الفعلية للمشافي التعليمية ‏والجهات الصحية.‏