ألمانيا تخفف قيود تصدير معدات دفاع ‌جوي وبحري إلى دول الخليج وأوكرانيا

برلين-سانا

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الجمعة أنها اتخذت إجراءات لتسهيل تصدير بعض معدات الدفاع ‌الجوي والبحري إلى دول الخليج وأوكرانيا لضمان وصول الشحنات بسرعة.

ونقلت رويترز عن وزيرة الاقتصاد الألمانية “كاثرينا رايشه” قولها: “إن الهجمات العشوائية التي تشنها إيران على دول الخليج خلقت ⁠حاجة ملحة للمعدات العسكرية، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي، وبفضل الترخيص الجديد المؤقت، نعمل على تعديل إجراءات ضبط تصدير الأسلحة الخاصة بنا لتصدير الأسلحة التي تحتاجها هذه الدول بشدة”.

وبالإضافة إلى أوكرانيا، ينطبق الترخيص ‌العام ⁠الجديد، الذي يسري لمدة ستة أشهر على التصدير للسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وفي السياق، أوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية أن المصدرين يمكنهم بموجب الإجراءات ⁠الجديدة تصدير بضائع دون الحاجة أولاً إلى تقديم طلب فردي إلى الجهة المعنية.

وقالت: إن الإجراءات ⁠التي تنص على أن الشركات يجب أن تسجل وتقدم تقارير شهرية، تسري ⁠على البضائع اللازمة للدفاع الجوي والبحري، بما يشمل إزالة الألغام البحرية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحولات أوسع في السياسة الدفاعية الألمانية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، ولا سيما في الشرق الأوسط وأوكرانيا، رغم أن الحكومة الألمانية كانت أعلنت في السادس عشر من الشهر الجاري نأيها عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران معتبرة أنه “لا شأن لحلف الناتو فيها”.