الكويت والولايات المتحدة تؤكدان دعم جهود الحفاظ على أمن واستقرار الشرق الأوسط

الكويت-سانا

بحث ولي عهد الكويت صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الجانبين أكدا على دعم كل الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، كما بحثا العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، استئناف العمل بالسفارة الأمريكية في الكويت بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إغلاقها بسبب الحرب في المنطقة.

وقال متحدث باسم الوزارة: إن السفارة استأنفت أعمالها اعتباراً من اليوم، بعد تعليقها إثر هجمات إيرانية، وستقدم على الفور خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين، على أن تستأنف الخدمات الأخرى تدريجياً.

من جهته، نشر الوزير روبيو، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) صوراً تظهر مشاركته في مراسم رفع علم بلاده مجدداً في سفارة الولايات المتحدة بالكويت.

وكتب في تغريدة: إن “الكويت شريك لا غنى عنه للأمن والاستقرار الإقليميين”، معرباً عن تطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين في جميع مجالات التعاون.

وكان وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى الكويت في وقت سابق، قادماً من الإمارات العربية المتحدة، في إطار جولة إقليمية تشهد كذلك زيارته لمملكة البحرين.