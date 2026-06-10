السعودية تفوز بالإجماع بمنصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء السلمي

فيينا-سانا

فازت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بإجماع دولي، بمنصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية (COPUOS)، خلال أعمال الدورة الحالية للجنة المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا.



وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): إن وكالة الفضاء السعودية ستتولى تمثيل المملكة في اللجنة، مؤكدة أن هذا الفوز يعكس ثقة المجتمع الدولي بالدور المتنامي للسعودية في قطاع الفضاء، وإسهاماتها في دعم حوكمة الفضاء على المستوى الدولي.



وأضافت الوكالة: إن اختيار المملكة يجسد التزام الرياض بدعم منظومة الأمم المتحدة وتعزيز حضورها كشريك دولي موثوق في تطوير السياسات والأطر التنظيمية المرتبطة بقطاع الفضاء، إلى جانب إبراز الكفاءات الوطنية في المحافل الدولية ودعم الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء.



وتُعد لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، التي تضم 110 دول أعضاء، المنصة الدولية الرئيسة المعنية بحوكمة الفضاء، وتتولى اللجنة وضع الأطر القانونية والتنظيمية وتعزيز التعاون الدولي لضمان الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء، بما يخدم توظيف علوم وتقنيات الفضاء في التنمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.