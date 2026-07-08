إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال وحملة اعتقالات واسعة في الضفة.. وقصف مكثف يستهدف غزة

القدس المحتلة-سانا

أُصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز عسكري بين بيت لحم والقدس، بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، وقصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الشاب، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها حاولت تقديم الإسعافات الأولية له، إلا أن جنود الاحتلال أجبروا الطاقم على نقله إلى الحاجز العسكري، حيث جرى اعتقاله من داخل سيارة الإسعاف.

اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 7 فلسطينيين حيث اعتقلت فلسطينياً من عين الحلوة في الأغوار الشمالية، واثنين من مدينة قلقيلية ومخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وأربعة بينهم سيدة في محافظة الخليل.

وداهم جنود الاحتلال عشرات المنازل في الخليل ومخيم العين غرب نابلس، وفتشوها وعاثوا في محتوياتها خراباً، كما احتجزوا عشرات المواطنين داخل منازل حُوّلت إلى ثكنات عسكرية، واعتدوا عليهم بالضرب وحققوا معهم ميدانياً لساعات.

وأعلنت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل مناطق عسكرية مغلقة، بينها عين بيت سليم وواد أبو عياش ومفرق الزرزور والكوشوك والمنشار وواد الغروس، ومنعت المواطنين من التحرك أو دخول منازلهم أو الخروج منها.

كما هدم جنود الاحتلال بناءً سكنياً مكوّناً من أربع شقق في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.

قصف مكثف على قطاع غزة

وفي قطاع غزة، استهدفت آليات الاحتلال المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة، والمناطق الغربية من مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي شمال القطاع، وقصف مدفعي طال المناطق الشرقية لمخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

وكان فلسطينيان، أحدهما طفل قُتلا، وأصيب أربعة آخرون، مساء أمس، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف حي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة.