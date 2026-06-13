البحرية الدولية تطالب بضمانات أمنية موثوقة لعبور مضيق هرمز

نيويورك-سانا

طالب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينيغز بضمانات أمنية موثوقة لعبور السفن مضيق هرمز، مؤكداً أن حماية أرواح البحارة يجب أن تبقى الأولوية القصوى.

ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن دومينيغز قوله، أمس الجمعة: إن “عدداً من البحارة لقوا حتفهم أو أصيبوا أو تعرضوا للاحتجاز خلال حوادث وقعت في الفترة الأخيرة”، مشدداً على أنه “لا يمكن تبرير تعريضهم لمثل هذه المخاطر تحت أي ظرف”.

وعدَّ الأمين العام للمنظمة أن العبور الآمن عبر مضيق “هرمز” لا يمكن اعتباره ممكناً في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً أن ربابنة السفن والشركات المشغلة يتحملون المسؤولية الأساسية في تقييم المخاطر والتخطيط للرحلات وفق متطلبات السلامة والأمن الدولية.

ودعا دومينيغز جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية والامتناع عن أي أعمال قد تعرض البحارة المدنيين الأبرياء للخطر، مجدداً التأكيد أن الاعتبارات التجارية أو التشغيلية لا ينبغي أن تتقدم على حماية الأرواح.

ومنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في الثامن والعشرين من شباط الماضي، تعرض عدد من السفن لهجمات أسفرت عن احتراق ناقلات نفط وسقوط ضحايا في بعضها، بعد أن فرضت إيران إغلاقاً شبه كامل على مضيق هرمز.